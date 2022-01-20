Новые реанимобили передала казахстанским врачам компания «Астана Моторс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 реанимобилей H350 Ambulance класса С, укомплектованных дефибрилляторами, аппаратами искусственного дыхания (ИВЛ), электрокардиографами (ЭКГ) и другим медицинским оборудованием из Германии и Италии, передала «Астана Моторс» в города Алматы - 6 автомобилей, Шымкент – 2 автомобиля и в Алматинскую область -2 автомобиля. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Мы глубоко соболезнуем семьям и близким погибших во время трагических январских событий в Казахстане и сопереживаем пострадавшим соотечественникам. Есть казахская пословица «Ырыс алды – ынтымақ» – «Источник счастья – согласие». Самый ценный вклад, который может сделать каждый из нас сегодня – это сохранить уважение друг к другу, трудиться и созидать для будущих поколений», – подчеркнул Айдын Султанов, директор Фонда Нурлана Смагулова.

Также Astana Group (компания «Астана Моторс», сеть ТРЦ MEGA) перечислила 550 миллионов тенге в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», созданный в Казахстане для оказания благотворительной помощи населению и социальных проектов.

«Во время трагических событий начала января в Алматы пострадало 32 машины «скорой помощи» и 1 автомобиль медицинской организации. Поэтому переданные сегодня реанимобили – это очень хорошая помощь, большое подспорье, особенно в период, когда идет рост коронавирусной инфекции и увеличивается количество обращений в службу «скорой помощи», – отметил Ербол Сарсенбаев, главный врач Службы скорой медицинской помощи Алматы.

Модель Hyundai H350 Ambulancе, представленная в Казахстане с 2018 года – высокотехнологичный вид санитарного транспорта с передовым медицинским оборудованием. Широкие возможности аппаратов ИВЛ позволяют проводить вентиляцию лёгких младенцев от 500 граммов. С увеличенным количеством кислорода (24 литра) в реанимобиле Hyundai H350 Ambulancе бригады скорой помощи могут транспортировать пациента в режиме непрерывной вентиляции лёгких из любой точки области в областной центр. Кроме того, в Hyundai H350 Ambulancе улучшенная модификация дефибриллятора с повышенным запасом прочности.

Автомобиль Hyundai H350 Ambulance соответствует техническому регламенту Таможенного союза, требованиям Министерства здравоохранения Республики Казахстан к транспортным средствам для перевозки пассажиров и отвечает экологическим стандартам Евро-5.

Напомним, что в состав Astana Group входят компания «Астана Моторс», сеть торгово-развлекательных центров MEGA.