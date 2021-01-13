Новые разработки по диагностике и лечению повреждений костей таза представили ученые Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учёные НАО «Медицинский университет Семей» представили новый комплекс ортохирургической реабилитации повреждений костей таза при дорожно-транспортных происшествиях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «МУС».

Ведущим травматологам вуза удалось разработать ряд уникальных устройств, позволяющих значительно повысить эффективность лечения пациента при подобных травмах.

«К сожалению, по данным статистики, при ДТП переломы костей таза являются наиболее часто встречающимися травмами. Опасны они, прежде всего тем, что приводят не только в большинстве случаев к смертности, но и зачастую к инвалидности человека. Все дело в том, что в тазовой полости располагаются крупные сосуды, нервные окончания, и в зависимости от тяжести травмы это может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата, разрывам сосудов и, как следствие, – к обширным кровотечениям. Все это, как правило, сопровождается травматическим шоком, который также усугубляет состояние пациента», - отметил руководитель научного проекта, травматолог с 20-летним стажем, доктор медицинских наук, председатель правления - ректор НАО «МУС» Ерсин Жунусов.

«В 2018 году мы подали заявку на участие в конкурсе научно-технических программ МОН РК и получили грантовое финансирование на три года для проведения исследований в области хирургической реабилитации повреждений костей таза при ДТП. В своих исследованиях мы преследовали цель – разработать новые технологии, которые бы позволили снизить смертность и инвалидность пациентов с подобными травмами», - рассказал Е. Жунусов.

В течение трех лет проводилось мультицентровое исследование группой ведущих ученых-травматологов на базе клиник города Нур-Султана, Алматы, а также Семея. В результате исследований был сделан ряд важнейших открытий, позволивших значительно улучшить методы лечения пациентов с переломами костей таза. Разработаны и новые устройства, апробация которых также проводилась на базе данных клиник.

В числе новых разработок - противошоковый пневматический тазовый пояс PAPb для стабилизации повреждений тазового кольца при транспортировке пострадавших на догоспитальном этапе. Данное устройство состоит из упруго-эластичного пояса из неопрена и жесткого основания, в виде пластины из рентген-прозрачного материала, уложенной в текстильный тоннель на задней поверхности пояса. Устройство также оснащено специальными фиксирующими боковыми пластинами, специальными валиками и воздушными манжетами с каждой стороны.

«Для этой разработки мы изучили немало научных материалов, сравнивали существующие аналоги, их преимущества и недостатки. И на их основе мы смогли разработать собственную модель противошокового пневматического тазового пояса. Это устройство предназначено для безопасной транспортировки пациента с места происшествия до больницы. Преимущества нашей модели в том, что оно легко одевается на пациента, а за счет гибкой системы креплений и регулирования давления в поясе, прочно фиксирует поврежденный участок, не давая костям, осколкам смещаться, снижая риск возникновения болевого шока у пациента, обширных кровотечений», - пояснил Е. Жунусов.

В результате исследований также было разработано новое запатентованное устройство для остеосинтеза, то есть восстановления повреждений крестцово-подвздошного сочленения – суставов, соединяющих крестец и подвздошные кости. Данное устройство малоинвазивное. Позволяет проводить компрессию и декомпрессию костных отломков, что предотвращает риск сдавления спинномозговых корешков внутри крестцовых отверстий или канале крестца при переломах II и III типов.

«При разработке устройства мы работали совместно с инженерами польской компании, специализирующейся на создании подобной медицинской техники. Там же, в Польше на заводе был собран первый образец, который прошел ряд испытаний. В начале на специальных стендах, испытывали устройство и на прочность. Как только устройство успешно прошло все тесты, на заводе была собрана окончательная версия, которая с согласия пациентов применялась уже непосредственно на практике в лечении травмам крестцово-подвздошного сочленения. Первые использования данного устройства показали высокие результаты», - отмечает Е.Жунусов.

Еще одна запатентованная разработка - накостная блокируемая пластина, которая может быть использована для лечения травм тазобедренного сустава, а точнее переломов вертлужной впадины.

Кроме того, в рамках исследований также вышла в свет и научная монография «Диагностика и комплексное лечение повреждений костей таза и вертлужной впадины», в которой не только представлен весь опыт ведущих травматологов вуза по лечению переломов костей таза, но и подробно описаны особенности разработок ученых вуза, опыт применения новых устройств.

Фото: Пресс-служба НАО «МУС»