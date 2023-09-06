Новые размеры вознаграждения за сообщение о коррупции утвердили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Антикоррупционной службы подписал приказ «Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь согласно новым правилам, по коррупционным правонарушениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает одной тысячи месячных расчетных показателей (3,45 млн тенге на 2023 год) или отсутствует ущерб, единовременное денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах:

- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП или 103 500 тенге;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП или 138 000 тенге;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП или 172 500 тенге;

- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП или 241 500 тенге;

- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП или 345 000 тенге.

По коррупционным преступлениям, где сумма взятки превысит 1000 МРП, вознаграждение составит 10% от суммы самой взятки или причиненного ею ущерба. Но максимальная награда не может превысить 4 000 МРП или 13,8 млн тенге.