Новые рации получили сельские участковые в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев посетил сельские округа в Есильском и районе Шал акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, главный полицейский области встречается с сельчанами, принимает отчеты начальников районных отделов полиции, проводит личные приемы граждан, проверяет условия работы сельских участковых. Это не первый выезд М.Тулебаева в села.

В Покровский сельский округ входят четыре населенных пункта. В Покровке расположен высший сельскохозяйственный колледж, село находится на оживленной трассе и расположено на реке Есиль. За правопорядком в округе следят участковые Абзал Елиусизов и Арман Абулгазин. «Опорный» пункт расположен на территории колледжа.

Начальник районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков отметил, что криминогенная обстановка в районе стабильная. В то же время участились факты нанесения телесных повреждений на почве злоупотребления спиртным и возникновения конфликтов, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.

М.Тулебаев поручил взять на контроль ситуацию. Особое внимание уделить профилактике браконьерства и предупреждению аварий с участием скота.

Аким Есильского района Алтынбек Абдуллаев вручил Ерлику Еслямбекову новые средства связи: 22 портативные рации Baofeng и Luiton.

В районе Шал акына в отдел полиции в прошлом году поступило около двух тысяч заявлений от сельчан, по 164 – возбудили уголовные дела. Начальник райотдела Руслан Мухамбетжанов отметил, что зарегистрировали четыре интернет-мошенничеств, одно из которых еще не раскрыто.

И в Есильском, и в районе Шал акына М.Тулебаев СКО отметил труд и неравнодушие глав агроформирований, которые совместно с полицейскими и спасателями помогают землякам в непогоду на дорогах и в других экстренных ситуациях. Восьмерым начальник полиции области вручил благодарственные письма.

После проверки помещения участкового пункта полиции, там же М.Тулебавев провел прием граждан. В основном, сельчан интересовали вопросы, связанные с регистрацией автотранспорта.