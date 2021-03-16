Новые рации получили сельские участковые в СКО
По информации пресс-службы ведомства, главный полицейский области встречается с сельчанами, принимает отчеты начальников районных отделов полиции, проводит личные приемы граждан, проверяет условия работы сельских участковых. Это не первый выезд М.Тулебаева в села.
В Покровский сельский округ входят четыре населенных пункта. В Покровке расположен высший сельскохозяйственный колледж, село находится на оживленной трассе и расположено на реке Есиль. За правопорядком в округе следят участковые Абзал Елиусизов и Арман Абулгазин. «Опорный» пункт расположен на территории колледжа.
Начальник районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков отметил, что криминогенная обстановка в районе стабильная. В то же время участились факты нанесения телесных повреждений на почве злоупотребления спиртным и возникновения конфликтов, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.
М.Тулебаев поручил взять на контроль ситуацию. Особое внимание уделить профилактике браконьерства и предупреждению аварий с участием скота.
Аким Есильского района Алтынбек Абдуллаев вручил Ерлику Еслямбекову новые средства связи: 22 портативные рации Baofeng и Luiton.
В районе Шал акына в отдел полиции в прошлом году поступило около двух тысяч заявлений от сельчан, по 164 – возбудили уголовные дела. Начальник райотдела Руслан Мухамбетжанов отметил, что зарегистрировали четыре интернет-мошенничеств, одно из которых еще не раскрыто.
И в Есильском, и в районе Шал акына М.Тулебаев СКО отметил труд и неравнодушие глав агроформирований, которые совместно с полицейскими и спасателями помогают землякам в непогоду на дорогах и в других экстренных ситуациях. Восьмерым начальник полиции области вручил благодарственные письма.
После проверки помещения участкового пункта полиции, там же М.Тулебавев провел прием граждан. В основном, сельчан интересовали вопросы, связанные с регистрацией автотранспорта.