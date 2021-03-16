РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 16 Март 2021 | GMT +6

    Новые рации получили сельские участковые в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев посетил сельские округа в Есильском и районе Шал акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, главный полицейский области встречается с сельчанами, принимает отчеты начальников районных отделов полиции, проводит личные приемы граждан, проверяет условия работы сельских участковых. Это не первый выезд М.Тулебаева в села.

    В Покровский сельский округ входят четыре населенных пункта. В Покровке расположен высший сельскохозяйственный колледж, село находится на оживленной трассе и расположено на реке Есиль. За правопорядком в округе следят участковые Абзал Елиусизов и Арман Абулгазин. «Опорный» пункт расположен на территории колледжа.


    Начальник районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков отметил, что криминогенная обстановка в районе стабильная. В то же время участились факты нанесения телесных повреждений на почве злоупотребления спиртным и возникновения конфликтов, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.

    М.Тулебаев поручил взять на контроль ситуацию. Особое внимание уделить профилактике браконьерства и предупреждению аварий с участием скота.

    Аким Есильского района Алтынбек Абдуллаев вручил Ерлику Еслямбекову новые средства связи: 22 портативные рации Baofeng и Luiton.

    В районе Шал акына в отдел полиции в прошлом году поступило около двух тысяч заявлений от сельчан, по 164 – возбудили уголовные дела. Начальник райотдела Руслан Мухамбетжанов отметил, что зарегистрировали четыре интернет-мошенничеств, одно из которых еще не раскрыто.


    И в Есильском, и в районе Шал акына М.Тулебаев СКО отметил труд и неравнодушие глав агроформирований, которые совместно с полицейскими и спасателями помогают землякам в непогоду на дорогах и в других экстренных ситуациях. Восьмерым начальник полиции области вручил благодарственные письма.

    После проверки помещения участкового пункта полиции, там же М.Тулебавев провел прием граждан. В основном, сельчан интересовали вопросы, связанные с регистрацией автотранспорта.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!