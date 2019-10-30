Новые рабочие места открывают промышленные предприятия СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в промышленном секторе трудятся более 12,6 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Растет численность работников горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Об этом на заседании акимата рассказал руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов.

«В рамках технологической модернизации предприятий АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М. Кирова» создано 38 новых рабочих мест», - добавил А. Уразгулов.

По словам представителя завода имени Кирова, с 1 января на предприятие дополнительно будут набирать сотрудников. Сейчас вакантны 22 рабочих места. Средняя заработная плата на заводе возросла до 153 тыс. тенге. Объем заказов на заводе в этом году вырос более чем в 3 раза. Заводчане выходят работать в 2 смены.

На Петропавловском заводе тяжелого машиностроения в этом году набрали дополнительно 50 человек на новое производство вагонов. Хотят организовать работу в 2-3 смены при выходе на серийное производство. Тогда число сотрудников только этого цеха возрастет до 150 человек.

А. Уразгулов отметил, что по второй пятилетке Программы индустриально-инновационного развития с 2015 года в регионе ввели 35 проектов на сумму 21,6 млрд тенге. Создали 1104 рабочих места. В этом году по плану – 5 проектов с созданием 465 рабочих мест. 3 уже запустили: производство по изготовлению рассыпного комбикорма ТОО «Kazmeal», производство комбикормов ИП «Сейтов Р.З» и производство мыла ТОО «РимКазАгро».