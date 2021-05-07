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    13:02, 07 Май 2021 | GMT +6

    Новые пункты вакцинации открыли еще в двух торговых домах Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые пункты вакцинации открыли в еще двух торговых домах в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    В столице еще в двух торговых домах с 7 мая начали вакцинировать граждан против коронавирусной инфекции. Список комплексов, в которых развернуты прививочные пункты, пополнили крупные торговые точки «Артем» и «Алем».

    В управлении общественного здравоохранения отметили, что открытие прививочных пунктов в данных торговых домах, которые расположены в густонаселенном районе города, создадут удобства для получения вакцины жителей правобережья.

    «На новых точках организованы залы ожидания и зоны наблюдения, в которых вакцинируемый обязательно должен находиться под наблюдением в течение 30 минут. Просим граждан не забывать про этот важный момент и соблюдать все рекомендации к вакцинации»,- призвали горожан в управлении.

    Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в три раза. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк». В минувшие выходные пункты вакцинации были организованы в торговом комплексе «Биг Шанхай» и Центральный рынок.

    В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.



    Теги:
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