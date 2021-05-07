Новые пункты вакцинации открыли еще в двух торговых домах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые пункты вакцинации открыли в еще двух торговых домах в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В столице еще в двух торговых домах с 7 мая начали вакцинировать граждан против коронавирусной инфекции. Список комплексов, в которых развернуты прививочные пункты, пополнили крупные торговые точки «Артем» и «Алем».

В управлении общественного здравоохранения отметили, что открытие прививочных пунктов в данных торговых домах, которые расположены в густонаселенном районе города, создадут удобства для получения вакцины жителей правобережья.

«На новых точках организованы залы ожидания и зоны наблюдения, в которых вакцинируемый обязательно должен находиться под наблюдением в течение 30 минут. Просим граждан не забывать про этот важный момент и соблюдать все рекомендации к вакцинации»,- призвали горожан в управлении.

Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов в три раза. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк». В минувшие выходные пункты вакцинации были организованы в торговом комплексе «Биг Шанхай» и Центральный рынок.

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.



