Новые программы обучения запустят в десяти казахстанских колледжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Саясат Нурбек рассказал о планах по внедрению новых программ обучения в казахстанских колледжах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна большая задача, для которой атлас (Атлас профессий - прим. ред.) сейчас начинает полноценно использоваться, это написание новых учебных программ для ТиПО, колледжей и вузов», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах, перед награждением членов НСОД госнаградами.

Он привел примеры.

«Например, на базе Атырауского университета нефти и газа в этом году впервые запускается принципиально новая программа – бакалавриат по предиктивной аналитике нефте-газооборудования. И на базе десяти колледжей запускаются совершенно новые программы обучения, которых раньше не было. И это сейчас начинает набирать обороты. Минтруда сейчас использует атлас для долгосрочного прогнозирования рынка труда», - отметил член Нацсовета.

«Впервые за 30 лет независимости мы начали делать долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные модели того, как меняется рынок труда. Появляются новые отраслевые запросы, какие новые навыки и компетенции будут востребованы. Это дает и для населения, и для системы образования, для региональных властей и для предприятий, а также для бизнеса четкие ориентиры, как готовиться к этим изменениям», - заключил спикер.