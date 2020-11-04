Новые проекты реализуют музеи Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В период карантина 11 музеев области продолжают активно работать по музейным проектам. С начала этого года музеями области проведено более 2000 экскурсий, лекций, выставок с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обработано свыше 900 музейных предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Сегодня музеи региона активно используют интернет-ресурсы и через цифровые порталы широко освещают свою деятельность, проводят мероприятия, выпускают видеоролики на разнообразные темы. Побывать в музеях, осмотреть экспонаты и получить информацию об интересующих объектах стало возможно благодаря 3 D -турам Акмолинского областного историко-краеведческого музея, историко-краеведческого музея Бурабая и археолого-этнографического музея под открытым небом «Ботай-Бурабай».

«Начиная с 2008 года в области поэтапно проводится работа по составлению списка музейных предметов для включения в единый Государственный каталог музейного фонда Казахстана. В фондах музея имеется более 120 тысяч единиц хранения. В настоящее время работа в данном направлении продолжается», - проинформировали в управлении культуры, архивов и документации .

Музеи области стали центрами научно-исследовательской деятельности.Благодаря наличию лицензии на проведение археологических раскопок, которую получил областной историко-краеведческий музей в 2018 году, на стадии завершения реализация научно-исследовательских работ руин средневекового мавзолея на территории Коргалжынского района предположительно одного из основателей Казахского ханства – Жанибек хана.Данный проектв 2019 году нашел финансовую поддержку акимата области.

После тщательного изучения находок на развалинах мавзолея Жанибек–Шалкар ученые пришли к мнению, что здесь захоронены представители ханской семьи. Все найденные останки переданы в Национальный музей РК, затем отправлены для изъятия генетических анализов в Японию и для выявления антропологического облика в Россию. Результаты исследования будут известны в конце этого года.

В этом году областной историко-краеведческий музей в свой 100-летний юбилей признан лучшим музеем страны по итогам республиканского конкурса «Рухани қазына».