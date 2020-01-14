Новые проекты по трудоустройству молодежи появятся в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Костанайской области начнут реализовывать несколько новых проектов по трудоустройству. К примеру, те, кто не имеет опыта работы, могут стать участником программы «Первое рабочее место». А кто уже работал, но хочет новую востребованную квалификацию — получить образовательный ваучер на бесплатное обучение, проезд и проживание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

С этого года в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» будет запущено сразу несколько новых проектов. Один из них рассчитан на выпускников колледжей и вузов и трудоспособных инвалидов, у которых нет опыта работы.

«Обеспечению их адаптации на первом рабочем месте предусмотрен новый проект «Первое рабочее место». По проекту «Первое рабочее место» работодатель на основе договора с центром занятости трудоустраивает участника программы на постоянную работу сроком не менее 24-х месяцев, при этом центр занятости населения субсидирует оплату труда участника программы», — рассказала руководитель управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

Но только за первый год работы. Субсидирование будет в размере 20 МРП или 53020 тенге.

Еще один новый проект — это «Контракт поколений». Здесь предусмотрено трудоустройство молодого специалиста с последующей заменой действующего работника, вышедшего на пенсию.

«Работодатель трудоустраивает участника программы на постоянную работу сроком не менее 18 месяцев с условием последующей замены действующего работника, достигшего пенсионного возраста», — пояснила Гульнар Абенова.

«Центр занятости субсидирует оплату труда участникам программы в течение шести месяцев в размере 20 МРП, 53 020 тенге получается. Самое главное решаем трудоустройство наших граждан», — указал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

И последний проект для тех, кто хочет получить квалификацию, востребованную на рынке труда, — это специальный образовательный ваучер. Он дает претендентам возможность выбора организации образования, содержания и сроков обучения и оформляется в виде именного документа. В стоимость ваучера входят расходы на обучение, стипендию и материальную помощь на проезд, проживание, а также на прохождение медицинского осмотра.

По словам Гульнар Абеновой, сейчас все данные по новым проектам находятся на согласовании с Министерством труда и социальной защиты населения, и точное количество мест по каждому направлению станет известно в феврале.