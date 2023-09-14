РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:59, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новые процессы борьбы с коррупцией были представлены в СпецЦОНе

    None
    Фото: НАО «Правительство для граждан»
    Госкорпорация провела встречу с Агентством по противодействию коррупции в специализированном центре обслуживания в Астане. В ходе мероприятия первому заместителю Председателя Агентства Дмитрию Малахову были представлены планы Госкорпорации по развитию спецЦОНов и исключению коррупционных действий. Также была заключена договоренность о совместной работе по противодействию мошенничеству, передает МИА «Казинформ».

    Основной целью визита было ознакомление с новыми информационными системами, созданными для автоматизации процессов приема документов и сдачи теоретических экзаменов. Так, при содействии МВД РК, в начале года при была внедрена новая система ИИС ЦОН 2.0. Благодаря ей исключается возможность редактирования операторами таможенных пошлин и данных техпаспортов. Эта мера способствует сохранению чистоты данных и снижению коррупционных факторов. Через новую систему уже было принято более 584 тысяч заявок на регистрацию транспортных средств и порядка 300 тысяч заявок на получение водительских удостоверений. К слову, ИИС ЦОН 2.0 функционирует в 20 регионах и 86 отделах по всей территории страны.

    Помимо этого, были представлены новые нормативы по выдаче водительских удостоверений. Так, Госкорпорацией внедряется новая система тестирования ПДД 3.0. Она обеспечивает процесс сдачи теоретического экзамена в соответствии с новыми поправками к законодательству. Кроме этого, в системе используется процедура прокторинга – онлайн контроля сдачи экзамена. В настоящее время пилот ПДД 3.0 запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца текущего года.

    «Мы работаем над исключением возможности коррупционных действий в спецЦОНах. Во всех регионах страны в экзаменационных классах установлены камеры видеонаблюдения. Процесс транслируется в залах ожидания. Так, каждый желающий может быть участником контроля чистоты сдачи тестов», - отметил заместитель Председателя Правления Госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

    Госкорпорация продолжит ряд мероприятий по противодействию коррупции. Сейчас на рассмотрении реализация новых методов для борьбы с мошенническими действиями в спецЦОНах страны. Проводится работа над внедрением новой системы для контроля сдачи практического экзамена с применением технологии «Computer Vision». Новая система повысит прозрачность при сдаче практики. Также она обеспечит высокую пропускную способность транспортных средств во время проведения практики.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Правительство для граждан
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Сегодня, 19:03
    Холдинг «Байтерек» принимает участие в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан»
    Сегодня, 19:00
    Считавшееся вымершим 200 лет назад дерево нашли в Бразилии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!