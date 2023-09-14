Новые процессы борьбы с коррупцией были представлены в СпецЦОНе

Госкорпорация провела встречу с Агентством по противодействию коррупции в специализированном центре обслуживания в Астане. В ходе мероприятия первому заместителю Председателя Агентства Дмитрию Малахову были представлены планы Госкорпорации по развитию спецЦОНов и исключению коррупционных действий. Также была заключена договоренность о совместной работе по противодействию мошенничеству, передает МИА «Казинформ».

Основной целью визита было ознакомление с новыми информационными системами, созданными для автоматизации процессов приема документов и сдачи теоретических экзаменов. Так, при содействии МВД РК, в начале года при была внедрена новая система ИИС ЦОН 2.0. Благодаря ей исключается возможность редактирования операторами таможенных пошлин и данных техпаспортов. Эта мера способствует сохранению чистоты данных и снижению коррупционных факторов. Через новую систему уже было принято более 584 тысяч заявок на регистрацию транспортных средств и порядка 300 тысяч заявок на получение водительских удостоверений. К слову, ИИС ЦОН 2.0 функционирует в 20 регионах и 86 отделах по всей территории страны.

Помимо этого, были представлены новые нормативы по выдаче водительских удостоверений. Так, Госкорпорацией внедряется новая система тестирования ПДД 3.0. Она обеспечивает процесс сдачи теоретического экзамена в соответствии с новыми поправками к законодательству. Кроме этого, в системе используется процедура прокторинга – онлайн контроля сдачи экзамена. В настоящее время пилот ПДД 3.0 запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца текущего года.

«Мы работаем над исключением возможности коррупционных действий в спецЦОНах. Во всех регионах страны в экзаменационных классах установлены камеры видеонаблюдения. Процесс транслируется в залах ожидания. Так, каждый желающий может быть участником контроля чистоты сдачи тестов», - отметил заместитель Председателя Правления Госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

Госкорпорация продолжит ряд мероприятий по противодействию коррупции. Сейчас на рассмотрении реализация новых методов для борьбы с мошенническими действиями в спецЦОНах страны. Проводится работа над внедрением новой системы для контроля сдачи практического экзамена с применением технологии «Computer Vision». Новая система повысит прозрачность при сдаче практики. Также она обеспечит высокую пропускную способность транспортных средств во время проведения практики.