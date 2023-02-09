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      Алматинская область

    Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области

    9 Февраля 2023, 00:42

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог Алматинской области Алмас Батанов озвучил пути решения проблем в сфере пассажирских перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмас Батанов отметил, что на сегодня организация регулярных пригородных маршрутов осуществляется управлением городской мобильности Алматы.

    «Перевозки по маршрутам, соединяющим населенный пункт с пригородной зоной протяженностью до 50 километров, измеряемых от установленных границ населенного пункта, находятся в компетенции Алматы. Управление городской мобильности по пригородным маршрутам населенных пунктов Алматинской области организовало 26 автобусных сообщений. Это позволяет связать около 50 населенных пунктов области с Алматы», - сказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алмас Батанов.

    Он подчеркнул, что для охвата всей 50-километровой зоны необходимо еще 35 населенных пунктов снабдить автобусными сообщениями. Также по многочисленным обращениям жителей близлежащих к городу Алматы населенных пунктов, ведомством направлены предложения по открытию 10 новых пригородных маршрутов со сроком исполнения до конца третьего квартала этого года.

    «Глава государства во время своего рабочего визита в Алматинскую область дал поручение об обеспечении автобусными маршрутами сельских населенных пунктов, не охваченных автобусным сообщением в рамках Алматинской агломерации. Для решения данной задачи акиматом области 31 января юридически зарегистрирован муниципальный автобусный парк, в задачи которого будет входить решение вопросов по социально-значимым направлениям, где нет в настоящее время маршрутов. На сегодня ведется работа по разработке автобусных маршрутов, схем и графиков движения, определение мест остановки для автобусов. Запуск первых автобусов на маршруты планируется во втором полугодии текущего года», - отметил Алмас Батанов.

    Осенью прошлого года между Алматы и городом Конаев возобновлена электричка. Пригородный поезд курсирует ежедневно. Отправка с Конаева в 06:00 и из Алматы в 19:00.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Регионы Конаев
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