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Новые правила выдачи разрешений для иностранных специалистов приняты в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Августа 2023, 13:17
Новые правила выдачи разрешений для иностранных специалистов приняты в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по привлечению квалифицированных иностранных специалистов в Казахстан рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля текущего года совместно с центральными и местными исполнительными органами начата предметная работа в рамках утвержденного Перечня востребованных профессий. Теперь иностранцы, обладающие такими профессиями, могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке. Приняты новые Правила выдачи разрешений. Их новизной является выдача одного разрешения на трудовую деятельность с распространением её действий на несколько регионов», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, в этом году утверждена квота для иностранных специалистов в размере 22 тысяч человек.

«В отчетном периоде около 10 тысяч работодателей выдали путевки специалистам в соответствии с их потребностями. Как известно, основным условием выдачи разрешений является отсутствие таких специалистов на рынке труда страны и доля казахстанских специалистов на рабочих местах не ниже 95%», - добавила министр.


Минтруда РК   мигранты   Трудоустройство  
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