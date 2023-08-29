Новые правила уплаты турвзноса для иностранцев вступили в силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 августа вступили в силу новые Правила уплаты туристского взноса для иностранцев. Согласно приказу Министра культуры и спорта РК от 14 июля 2023 года, к туристскому взносу применяются фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 МРП, которые определяют местные маслихаты. Напомним, что с начала 2023 года в бюджеты акиматов за счет туристских взносов со стороны иностранцев поступили около 314 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта.



При этом размер взноса определяется на основе статистических данных по туристскому потоку за аналогичный период прошлого года. Если иностранных туристов стало меньше, чем годом ранее, то маслихат может снизить ставку до минимальной. Если число туристов выросло, размер взноса можно увеличить в пределах установленных сумм: 0,2 МРП, 0,3 МРП, 0,4 МРП и 0,5 МРП.

Допускается изменение размеров ставок туристского взноса в зависимости от сезонности, но не чаще двух раз в год.

Туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения, кроме хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. За неполный день пребывания взнос с иностранного гостя взимается как за полный день.

Туристский взнос выплачивается в момент регистрации в местах размещения. В стоимость проживания он не включается.