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Новые правила продажи билетов на поезда вступили в силу в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 11:14
Новые правила продажи билетов на поезда вступили в силу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 июня вступили в силу изменения в правила продажи проездных билетов для железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ».

Согласно приказа МИИР РК от 9 июня 2023 года, изменились сроки продажи ЖД-билетов.

Продажа железнодорожных билетов осуществляется в следующие сроки:

  • на пассажирские поезда – не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пунктов формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест (ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда);
  • на пригородные поезда – от 10 до 1 суток (ранее было – от 10 суток до отправления поезда).

Стоит отметить, что продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.


«Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. Если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия или номер проездного документа», - говорится в тексте приказа.


Кроме того, теперь исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.


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