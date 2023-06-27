Новые правила продажи билетов на поезда вступили в силу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 июня вступили в силу изменения в правила продажи проездных билетов для железнодорожного транспорта, передает МИА «Казинформ».
Согласно приказа МИИР РК от 9 июня 2023 года, изменились сроки продажи ЖД-билетов.
Продажа железнодорожных билетов осуществляется в следующие сроки:
Стоит отметить, что продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда.
«Продажа билетов на поезд с пересадкой и переоформление билета на ранее уходящий поезд осуществляется с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия пассажира на эту станцию и его отправлением с этой станции при наличии мест. Если билет оформляется через интернет-ресурсы, электронные терминалы и фискализированные билетно-кассовые комплексы, в нем указываются серия или номер проездного документа», - говорится в тексте приказа.
Кроме того, теперь исключено требование по нанесению на такой билет защитного кода.