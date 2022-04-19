Новые правила при распределении образовательного заказа предлагают внедрить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распределять государственный образовательный заказ только организациям, которые обучают по программам согласно профессиональным стандартам, предлагает министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр добавила, что одной из ключевых задач является разработка образовательных программ на основе профессиональных стандартов.

«Сейчас на уровне высшего и послевузовского образования разработаны и обновлены 250 образовательных программ. А в системе технического и профессионального образования - 276 программ», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане приостановлено обучение по 50 старым специальностям и открыто около 60 новых.