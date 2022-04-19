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    12:50, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Новые правила при распределении образовательного заказа предлагают внедрить в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распределять государственный образовательный заказ только организациям, которые обучают по программам согласно профессиональным стандартам, предлагает министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр добавила, что одной из ключевых задач является разработка образовательных программ на основе профессиональных стандартов.

    «Сейчас на уровне высшего и послевузовского образования разработаны и обновлены 250 образовательных программ. А в системе технического и профессионального образования - 276 программ», - сообщила Тамара Дуйсенова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане приостановлено обучение по 50 старым специальностям и открыто около 60 новых.


    Теги:
    Правительство Минтруда РК Правительство РК Образование
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