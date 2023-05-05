Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Новые правила по созданию зеленых насаждений примут в Астане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
5 Мая 2023, 20:11
Новые правила по созданию зеленых насаждений примут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новых правилах прописан порядок разработки дендрологического плана и введен запрет для стоянки автомашин на газонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Общественного совета столицы выступила руководитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» Алия Кожабаева.

«Управление на сегодняшнее заседание Общественного совета в соответствии со статьей 20 Закона РК «О правовых актах», вносит на согласование проект маслихата Астаны «Об утверждении Правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны». Проект разработан в соответствии с Законом «О местном государственном управлении» и Типовыми правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах, утвержденными приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов», – сказала Алия Кожабаева.

Она отметила, что ранее администратором указанных Типовых правил было Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а с 2022 года эта функция была передана Министерству экологии.

По сравнению с прежними Типовыми правилами, внесено:

· создание зеленых насаждений осуществляется аппаратами акимов районов города Астаны, на основе рекомендаций научных организаций.

· дополнение о том, что объекты озеленения создаются на землях общего пользования, в соответствии с Генеральным планом города Астаны.

· порядок разработки дендрологического плана,

· запрет для стоянки автомашин на газонах,

· запрет на выдачу уполномоченным органом разрешения на вырубку зеленых насаждений, содержащих редкие и исчезающие растения, и животные.

· усилена ответственность за незаконную вырубку растений, их пересадку, приведшую к гибели.

Проект Типовых правил прошел обсуждение на портале «Открытые НПА».

После обсуждения Общественный совет одобрил проект, порекомендовав усилить контроль за своевременным поливом растений и позаботиться о повышении приживаемости высаживаемых деревьев и кустов.


Астана   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш