Новые правила перевозки пассажиров в общественном транспорте ввели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом ввели в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, согласно постановлению главного санитарного врача региона заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам.

«Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в медицинских масках. Режим работы общественного автотранспорта с 06.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик. Кроме того, заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, перчатками и антисептиками», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области.

Как ранее сообщалось, ЦОНы, бани, сауны, СПА-салоны, бассейны и ряд спортивных объектов не будут работать в выходные в Атырау.