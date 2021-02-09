РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:50, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Новые правила пересечения границы РК разъяснили в Минздраве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения объяснили новые правила пересечения Государственной границы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Facebook.

    Согласно действующего порядка, временно ограничены пересечение Государственной границы РК гражданами РК, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением ряда показаний, связанных с осуществлением трудовой деятельности, лечения, студентов и др. экстренных ситуаций.

    Кроме того, с 11 ноября 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в приграничных странах, были дополнительно ужесточены требования к Порядку пересечения Государственной границы гражданами РК, иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид на жительство на территории РК.

    Так, кратность пересечения Госграницы изменилась с 1 раза в 30 суток до 1 раз в 90 суток, без ограничений в исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и др.

    Со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений.

    Как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения границы (с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток.)

    При этом, как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать вышеперечисленные исключительные случаи.

    Кроме того, разрешен вылет граждан РК в иностранные государства, въезд/транзитный проезд в/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств с которыми по решению Правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:18
    В каждом втором ЖК есть проблемы с противопожарной защитой  — ДЧС Астаны
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Габит Садырбеков назначен заместителем генпрокурора Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!