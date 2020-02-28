Новые правила для владельцев собак и кошек приняли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области разработали новые Правила содержания и выгула собак и кошек. Суть документа кардинально изменилась в сторону прав владельцев домашних питомцев. Правила утвердили депутаты областного маслихата на очередной XXXV сессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в сессии принял аким области Женис Касымбек.

Народные избранники рассмотрели итоги реализации Государственной программы развития и функционирования языков в РК на 2011-2019 годы. Также были подведены итоги минувшего Года молодёжи.

В 2019 году из бюджета увеличили финансирование молодёжных проектов, доложил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Нуржан Жетписбаев. Основное внимание уделялось теме занятости, развитию молодёжного предпринимательства, поддержке гражданских и социальных инициатив.

В области действуют молодёжные ресурсные центры и советы по делам молодёжи. На реализацию бизнес-идей, стартапов молодые люди получают гранты. По Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы было трудоустроено свыше 20 700 человек, озвучено на сессии.

О новых Правилах содержания и выгула собак и кошек рассказал руководитель управления ветеринарии Кайрбек Турсынбеков. По его словам, многие нормы актуализированы и появилось больше конкретики. При отсутствии оборудованной площадки питомцев можно выгуливать с задней стороны дома либо на пустырях.

Допускается выгул без намордников мелких и средних собак ростом до 55 см, а также щенков до шести месяцев. В то же время разработчики правил выделили 28 пород, владение которыми повышает ответственность владельца. Это бультерьеры, бульдоги, овчарки, доберманы, мастифы и др.

На сессии также рассмотрели актуальный вопрос, касающийся развития Балхашской курортной зоны. Депутаты утвердили совместное постановление об изменении границ города Балхаша и Актогайского района. Излюбленные места отдыха Шубартюбек и Торангалык перейдут в подчинение Балхаша после того, как решение одобрят в Правительстве. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в туристическую отрасль.

«Поручения Президента и вопросы, которые поднимают наши жители, определяют приоритеты работы власти. На прошлой неделе прошла очень важная встреча - отчёт перед населением. Люди задали волнующие их вопросы. Это строительство жилья, социальная инфраструктура, поддержка многодетных семей, доступность и качество медицинских услуг. Во вторник я был на приёме у Главы государства, доложил о социально-экономическом развитии области. Президент дал поручения по улучшению благополучия наших жителей, социальной поддержке, а также по развитию туризма. Заострил внимание на подготовке к паводкам. Над решением этих вопросов мы ежедневно работаем совместно с вами», - обратился Женис Касымбек к депутатам.





Фото: karaganda-region.gov.kz