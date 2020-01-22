Новые правила для обменных пунктов: ответы на часто задаваемые вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следуя мировой практике, уже с 1 февраля текущего года по стране сокращается рабочее время обменных пунктов. Изменение рабочего графика прежде всего направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. МИА «Казинформ» предлагает читателям ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы казахстанцев.

Ограничение рабочего времени, как заявляют эксперты, также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения. Это является общемировой практикой. Так, в большинстве стран обменные пункты работают исключительно в дневное время – в Италии, ОАЭ, Польше, Грузии, Таиланде и других.

Теперь большинство небанковских обменных пунктов с 1 февраля будут работать с 9.00 до 20.00.

Как же быть туристам или тем, кто собирается за границу? Где им менять наличные среди ночи?

Для удобства людей, въезжающих/выезжающих через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу, режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории – до 22.00.

Смена режима работы не ограничивает операций с наличной иностранной валютой, валютными курсами и спредами.

Зачем требовать документы при обмене валюты?

Фиксация данных будет проходить по упрощенной форме. Если сумма операций до 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. Это международная практика, которая применяется во многих странах мира. Данные меры направлены на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Клиентам не нужно будет самим заполнять какие-либо бланки и тратить на это время. Владельцы обменных пунктов могут автоматизировать процесс и приобрести средства для считывания информации с чипа электронного удостоверения личности гражданина. Это на усмотрение самого предпринимателя.

Зачем кассиры будут запрашивать адрес регистрации при обмене валют свыше 500 тысяч тенге? Нужна ли адресная справка?

Данная норма не новая и действует с 2018 года. При обмене денежных средств на сумму более 500 тысяч тенге используется действовавший ранее порядок фиксации данных.

Сотрудники запрашивают юридический адрес клиента (место регистрации). Предоставлять адресную справку не нужно. Ответственность за достоверность предоставленных данных несут клиенты.

Что происходит с персональными данными казахстанцев?

Данные клиентов фиксируются в журнале реестров обменных пунктов в электронном виде и не передаются другим государственным органам. За исключением случаев, когда органы финансового мониторинга запрашивают информацию по отдельным гражданам для проверки их деятельности на предмет законности.

Ранее в Национальном банке Казахстана прокомментировали постановление «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК».

Согласно постановлению, теперь минимальный размер уставного капитала обменного пункта составляет: 100 млн тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городе Нур-Султан, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения, и 50 млн для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.



