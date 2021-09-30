Новые правила будут действовать в кинотеатрах Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в Азербайджане деятельность театров и кинотеатров будет разрешена с условием заполнения мест не более, чем на 50%. О том, в каком порядке кинотеатры будут принимать зрителей, рассказали пресс-секретари киноцентра «Низами», сети кинотеатров CinemaPlus и Park Cinema, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

По словам пресс-секретаря сети кинотеатров CinemaPlus Нармин Гасановой, от посетителей обязательно будет требоваться соблюдение дистанции.

«Рядом будут сидеть только лица, которые придут вместе в составе семьи. Граждане смогут приобретать билеты как онлайн, так и в кассах кинотеатров. Что касается масок, то в фойе и коридоре они обязательны, но в зале маску можно не надевать. Большинство наших кинотеатров находятся в больших торговых центрах, поэтому работники кинотеатров не будут проверять COVID-паспорта. Сотрудники торговых центров впускают только тех, у кого они есть. В некоторых наших кинотеатрах, которые находятся вне торговых центрах, обязательно будет проверяться наличие COVID-паспорта», - отметила она.

Глава пресс-службы сети кинотеатров ParkCinema Рустам Фаталиев сказал, что граждан интересует вопрос о ценах билетов.

«Пока идут обсуждения по этому вопросу, и на днях на нашем сайте будет размещен прейскурант с ценами. Касательно проверки COVID-паспорта отмечу, что процесс будет таким же, как в ресторанах и кафе. Единственная просьба к посетителям - чтобы они при себе имели не только COVID-паспорт, но и удостоверение личности. Маску нужно будет носить везде, кроме общего зала», - поделился Р. Фаталиев.

Пресс-секретарь киноцентра «Низами» Арзу Ахадова отметила, что наличие COVID-паспортов у посетителей будет проверяться специальным приложением телефонов.

«До продажи билета в кассе будет проверяться COVID-паспорт. В нашем киноцентре нельзя будет сидеть рядом, но есть некоторые исключения. К примеру, бывает, что смотреть фильм приходят два или более человек. Билет может быть продан с условием, что рядом будут сидеть не более двух человек.

Несмотря на это, мы не получали официальной инструкции. Руководство киноцентра считает, что двух пришедших вместе зрителей можно сажать рядом. Будем стараться, чтобы пришедшие смотреть фильм в составе семьи не сидели близко. Если пришли 5-6 человек одной семьи, то будет создано условие для того, чтобы посадить их рядом. По инструкции других зрителей мы будем сажать по одному, в шахматном порядке. За этим будет осуществляться контроль. В кассах, перед залами и на входе будут стоять дезинфекционные растворы, раздаваться маски. После каждого сеанса особое внимание будет уделяться проветриванию залов», - сообщила А. Ахадова.

Напомним, что с 1 октября в Азербайджане возобновляется работа кинотеатров, театров и конференц-залов, объектов сферы отдыха и развлечений, детских развлекательных центров и кинотеатров при крупных торговых центрах, а также игровых залов.