Новые пожарные посты создают в населенных пунктах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайная пожарная опасность в южном регионе вынуждает укреплять техническую оснащенность имеющихся пожарных пунктов и открывать новые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в рамках мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций и в соответствии с планом территориального развития Жамбылского района Жамбылской области был открыт пожарный пост в селе Гродеково.

Новый пожарный пост обеспечит противопожарную защиту сразу трех сельских округов - Гродековского, Кызылкайнарского и Полаткосшинского.

Пожарный пост обеспечен отапливаемым гаражом, функционирует телефонная связь. На техническом вооружении состоит пожарный автомобиль АЦ-2,5-40(131), который департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области передал для пожарного поста. Круглосуточное боевое дежурство несет личный состав поста – три человека из числа местных жителей.









В ведомстве отметили, что создание пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют пожарные части, является важным решением обеспечения отдаленных населенных пунктов противопожарной защитой, особенно в пожароопасные сезоны.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной части № 6 Жамбылского района провели обучающие занятия. Начальник пожарной части №6 Ерлан Сазымбеков объяснил личному составу действия при чрезвычайных ситуациях и ликвидации пожаров.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Расул Султанов подчеркнул, что нельзя допускать халатность, необходимо соблюдать требования ежедневной санитарии и карантина.

«Открытие нового пожарного поста в Гродековском сельском округе - важное событие для нашего района. В этой местности высокая пожарная опасность. Уверен, что теперь пожарный пост обеспечит безопасность в населенных пунктах», - сказал инженер отдела по ЧС Жамбылского района Диас Аксакалов.