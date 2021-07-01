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    18:33, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Новые пожарные посты открыли в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области открыли еще 2 новых пожарных поста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Новые посты открылись в селе Тайсойган Узункольского района и селе Златоуст Сарыкольского района.

    Открытие пожарных депо состоялось при участии первых руководителей районов и местной администрации, представителей аппарата департамента по ЧС и службы пожаротушения Костанайской области, начальников территориальных подразделений и работников сельхозпредприятий.

    На административной территории сельского округа Обаган такой пост открылся на базе сельхозпредприятия ПК «Рос-Бидай ТОО «ОлжасРяжское». Пожарный пост в селе Златоуст будет действовать при ПК «Златоуст».

    В ДЧС Костанайской области отмечают, что с 2014 года в области уже введено в эксплуатацию 37 аналогичных пожарных постов. Они представляют собой специальные отапливаемые помещения, в которых есть все необходимое: комнаты отдыха и приема пищи, бокс для размещения техники.

    «Пожарные автомобили АЦ-40 различных модификаций оснащены необходимым противопожарным оборудованием в технически исправном состоянии. Количество пожарных, работающих на каждом посту, составляет от 3 до 10 человек. Все они прошли теоретическое обучение и практическую подготовку по специальной программе», - отмечают в ДЧС.

    Что касается новых пожарных постов, то они обеспечат противопожарной защитой 3 сельских округа и расположенные на их территории 7 населенных пунктов с общей численностью населения более 2000 человек, а также прилегающие к ним лесостепные массивы.

    Расчет каждого пожарного поста будет выезжать на пожары, а так же на происшествия, при которых требуется помощь пожарных.


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