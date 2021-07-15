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    18:18, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Новые пожарные депо появятся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированном строительстве пожарных депо рассказал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Куанар Базарбаев, передает МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день мы ведем работу по трем пожарным депо. Одно будет находиться на 28-ой улице, оно на стадии проектирования, еще по одному выделены финансовые средства для начала строительства. По Уркеру – в этом году будет начало строительства пожарного депо, сейчас идет конкурс», - сказал Куанар Базарбаев на заседании в маслихате Нур-Султана.

    По его словам, средства на это запланированы.

    «Как только будет определен подрядчик, мы будем дополнительно давать информацию в письменном виде. Окончание конкурсных процедур планируется летом, в конце июля», - заключил спикер.

    Ранее К. Базарбаев прокомментировал вопросы пожарной безопасности в частных детских садах. «Частные детские сады сегодня мы не проверяем. Объясню почему: есть мораторий, подписанный Главой государства. А если со стороны жителей поступят официальные заявления, мы проверим. На основании заявления пишем письмо министру ЧС. После получения разрешения министра выезжаем на проверку», - объяснил он.


    Теги:
    МЧС Астана Безопасность Правоохранительные органы
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