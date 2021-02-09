Новые послабления карантина вступают в силу в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области вышло очередное постановление главного государственного санитарного врача региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно принятому документу с 11 февраля текущего года вводится ряд послаблений ограничительных мер.

В частности, разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), богослужения, при заполняемости 30%, но не более 100 человек.

«Разрешается проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях мощностью до 150 человек, но не более 25% от заполняемости. В воскресные дни разрешается работа торговых центров, ТРЦ, рынков, саун, СПА-центров. Разрешается работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в помещении при заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест», - говорится в постановлении.

Вместе с тем, с целью недопущения массового скопления людей в «часы пик» на остановках и в общественном транспорте, всем госпредприятиям, органам и организациям необходимо ввести дифференцированный график работы в соответствии с трудовым законодательством.

«Субъектам крупного предпринимательства, а также госпредприятиям, органам и организациям с среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки пассажиров после рабочего времени», - гласит документ санврача региона.

