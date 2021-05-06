Новые послабления: деятельность религиозных объектов разрешили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного санитарного врача Костанайской области Ермуханбета Даулетбаева в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. метров на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи, с запретом работы расположенных в них объектов общепита»,- говорится в поправках к постановлению.

Также разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов. Однако стоит все же соблюдать масочный режим и социальную дистанцию из расчета не менее 4 метров на человека.

Нововведения вступают в силу с 6 мая 2021 года.