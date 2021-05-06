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    20:43, 05 Май 2021 | GMT +6

    Новые послабления: деятельность религиозных объектов разрешили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вышло новое постановление главного санитарного врача Костанайской области Ермуханбета Даулетбаева в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. метров на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи, с запретом работы расположенных в них объектов общепита»,- говорится в поправках к постановлению.

    Также разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов. Однако стоит все же соблюдать масочный режим и социальную дистанцию из расчета не менее 4 метров на человека.

    Нововведения вступают в силу с 6 мая 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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