Новые полицейские посты появятся в Актобе

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - В скором времени в Актобе, в общественных местах на улицах, будут функционировать стационарные посты полиции модульного типа (СПП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт департамента полиции Актюбинской области.

Пока стационарные посты установлены в 5 местах, это:

- площадь ЖД вокзала;

- площадь Жилгородского рынка;

- пересечение ул. Бр.Жубановых и проспекта 101 стрелковой бригады;

- Центральный рынок,

- проспект Абулхаир хана, центральная мечеть «Нұр-Ғасыр».

Стационарные посты состоят из четырех помещений, оснащенных системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения, системой зимнего и летнего климат контроля, стационарной радиосвязью, а также всеми коммунальными удобствами (канализация, водопровод, вентиляция).

Одна треть помещения стеклянная, что обеспечит прозрачность работы сотрудников полиции.

В случае необходимости стационарный пост полиции можно будет перенести в любую точку города.

Службу на стационарных постах сотрудники полиции будут нести в круглосуточном режиме, в дневное время с 08-00 до 20-00 часов на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявление граждан. Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.

По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, ожидается, что нововведение обеспечит более качественное реагирование полиции на запросы граждан, послужит фундаментом для работы по принципу «шаговой доступности полиции».