Новые подходы в развитии конкуренции намерены внедрить в Казахстане
«Главой государства отмечено, что честная конкуренция является одним из основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс страны. Поэтому очень важно создать новую долгосрочную политику конкурентности», – сказал Аскар Мамин на заседании правительства.
Глава Кабмина добавил, что это требует создания более совершенных условий для конкуренции и широкого применения инструментов «мягкого права», что позволит снизить риски нарушения законодательства.
«В реализацию поручений главы государства разработан проект Закона по вопросам развития конкуренции, которым вносятся изменения и дополнения в 4 Кодекса и 6 законов. Данным законопроектом предусматриваются новые подходы в развитии конкуренции, направленные на расширение конкурентной среды в базовых отраслях экономики, функционирования товарных рынков: связи, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, услуг аэропортов, АПК, угля, фармацевтики и строительства и других», – сообщил Аскар Мамин.