Новые подходы в развитии конкуренции намерены внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очень важно создать в Казахстане новую долгосрочную политику конкурентности. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства отмечено, что честная конкуренция является одним из основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс страны. Поэтому очень важно создать новую долгосрочную политику конкурентности», – сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

Глава Кабмина добавил, что это требует создания более совершенных условий для конкуренции и широкого применения инструментов «мягкого права», что позволит снизить риски нарушения законодательства.

«В реализацию поручений главы государства разработан проект Закона по вопросам развития конкуренции, которым вносятся изменения и дополнения в 4 Кодекса и 6 законов. Данным законопроектом предусматриваются новые подходы в развитии конкуренции, направленные на расширение конкурентной среды в базовых отраслях экономики, функционирования товарных рынков: связи, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, услуг аэропортов, АПК, угля, фармацевтики и строительства и других», – сообщил Аскар Мамин.



