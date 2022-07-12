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Новые подходы в боевой подготовке внедряются в казахстанской армии
12 Июля 2022 18:25

Новые подходы в боевой подготовке внедряются в казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Вооруженных силах идет второй этап боевой подготовки – слаживание отделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В рамках реализации поручения Президента по повышению боеготовности армии, идет апробация иной последовательности подготовки воинских частей, рассчитанной на полугодичный цикл.

Новый порядок позволит увеличить интенсивность подготовки войск, повысить уровень обученности личного состава подразделений, их командиров и органов управления. Параллельно формируются новые подходы, направленные на рациональное использование учебно-материальной базы, внедрение экономичных механизмов расхода боеприпасов и моторесурсов.

В ходе подготовки отделений (расчетов, экипажей) военнослужащие учатся решать боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Именно от умения личного состава действовать как одно целое, понимать друг друга без слов зависит успешное выполнение задач.

В течение месяца, в составе отделений, военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической, специальной подготовке. Решение групповых тактических задач способствует приобретению навыков слаженных совместных действий в полевых условиях. По качеству их выполнения будет определен уровень подготовки личного состава и подразделения. Слаживание отделений, расчетов и экипажей завершится боевыми стрельбами в составе подразделений.






Фото: www.gov.kz


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