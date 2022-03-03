Новые подходы по совершенствованию работы гостелеканалов разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработаны новые подходы по совершенствованию деятельности государственных телеканалов. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА « Казинформ».

«Формат работы некоторых государственных СМИ будет пересмотрен. К примеру, в новом формате начнет работать телеканал «Хабар 24». Это позволит улучшить эффективность и качество реализации государственной информационной политики», - сказал во время расширенного заседания коллегии ведомства Аскар Умаров.

Также министр проинформировал о том, что продолжается реализация проекта по внедрению цифрового эфирного телерадиовещания.

«Важной частью информационно-идеологической работы стали 73 медиапроекта, реализованные в рамках празднования 30-летия Независимости. По поручению Президента, в 2021 году начался и реализован этап активной фазы производства отечественных телесериалов, документальных исторических фильмов», - сообщил глава ведомства.

Ранее министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о задачах по совершенствованию информационной работы. Как отметил министр, необходимо поднять уровень информационной работы Правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерий по работе со СМИ.