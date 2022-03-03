Новые подходы по совершенствованию работы гостелеканалов разработали в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработаны новые подходы по совершенствованию деятельности государственных телеканалов. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров, передает корреспондент МИА « Казинформ».
«Формат работы некоторых государственных СМИ будет пересмотрен. К примеру, в новом формате начнет работать телеканал «Хабар 24». Это позволит улучшить эффективность и качество реализации государственной информационной политики», - сказал во время расширенного заседания коллегии ведомства Аскар Умаров.
Также министр проинформировал о том, что продолжается реализация проекта по внедрению цифрового эфирного телерадиовещания.
«Важной частью информационно-идеологической работы стали 73 медиапроекта, реализованные в рамках празднования 30-летия Независимости. По поручению Президента, в 2021 году начался и реализован этап активной фазы производства отечественных телесериалов, документальных исторических фильмов», - сообщил глава ведомства.
Ранее министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о задачах по совершенствованию информационной работы. Как отметил министр, необходимо поднять уровень информационной работы Правительства. Для этого планируется ввести в оценку госорганов критерий по работе со СМИ.
- СПК трансформируют в региональные институты развития
- Обеспечение доступа к информации: какая работа проводится в Казахстане
- О реформах квазигоссектора рассказал Алихан Смаилов
- Какая работа проводится в РК по модернизации призывных пунктов
- Задачи по развитию качества информационной работы назвал Аскар Умаров
- Темиржан Абдрахманов назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана