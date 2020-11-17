Новые подходы к партнерству НПО и государства внедрят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся IX Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz». На его площадке обсуждались вопросы развития гражданского общества. Форум объединил амбициозных общественных активистов, которые задают новые тренды в неправительственном секторе, представителей государственных органов, бизнес-структур, международных организаций и экспертного сообщества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В мероприятии приняли участие вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, председатель правления «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, руководитель Центра гражданских инициатив Нур-Султана Махаббат Еспенова, представители НПО.

Заместитель главы МИОР РК Болат Тлепов в своем приветственном слове отметил достижения неправительственного сектора, которых удалось добиться гражданским обществом за годы независимости страны. К слову, сегодня в республике успешно действует «Национальный совет общественного доверия», принят стратегический документ «Концепция развития гражданского сектора в РК», налажена работа волонтеров и волонтерских организаций. Вся эта работа проведена в тесном партнерстве НПО и госорганов.

Как было сказано в ходе встречи, в столице планируется внедрение новых подходов к партнерству НПО и государства. В настоящий момент пересматривается вопрос проектного взаимодействия государственных органов с НПО в части реализации долгосрочных социально значимых проектов. Ожидаются изменения и в формате планирования бюджета грантовых проектов неправительственных организаций, а также намечено введение системы градуированных грантов.

Вместе с тем, в ходе проведения форума были награждены победители конкурса социальных инициатив. На сегодняшний день данные социальные проекты успешно реализуются в столице и вносят свой вклад в развитие города и оказывают необходимую помощь гражданам.

Кроме того, особое внимание уделяется вовлечению активистов к проведению общественного мониторинга. Первый шаг в этом направлении сделан. В частности, сегодня разрабатывается законопроект «Об общественном контроле», к которому будут закрепляться понятия и процессы общественного контроля.

Напомним, что в феврале в столице с целью поддержки гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций был создан Центр гражданских инициатив. Центр оказывает содействие в развитии и укреплении НПО, активном вовлечении населения столицы в процессы решения социально значимых вопросов общества.

Проекты, которые осуществляются с участием центра, в основном касаются улучшения жизни семей, в которых воспитываются особенные дети; социально уязвимых слоев населения; многодетных семей. Также реализуются идеи по вопросам экологии, инклюзивного образования, возрождения национальной идентичности.

Отметим, что Гражданские форумы в Казахстане стали традиционными мероприятиями, объединяющими общественных деятелей страны. Форум проводится каждые два года, начиная с 2003.