Новые подходы к определению уровня бедности предлагают использовать депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Мурат Бахтиярулы в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял вопрос о необходимости внедрения принципов открытости и объективности при расчетах уровня бедности и безработицы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, нынешний подход и результаты такой статистики – не внушают доверия.

«Местные исполнительные органы, Правительство постоянно демонстрируют низкий уровень безработицы и бедности. В 2021 году Правительство предоставило официальную информацию о том, что в стране безработными числятся 450 тыс. человек, а уровень бедности не превышает 4,5%. Соответствует ли это действительности? Я думаю, что вы, когда-то возглавлявший службу статистики Республики, прекрасно понимаете, что наша статистика искажается в ущерб акимам регионов и министерствам. Все это результат казахстанского подхода к определению уровня бедности в стране. Что мешает использованию иных подходов, соответствующих международным стандартам? Поэтому Правительству в первую очередь необходимо создать новую систему борьбы с бедностью. В дальнейшем необходимо полностью избавиться от ложной статистики», - сказал сенатор на пленарном заседании палаты.

Вместе с тем, сенатор раскритиковал и отношение госорганов к предоставлению ответов Правительства на депутатские запросы.

«Депутатские запросы, касающиеся различных сфер деятельности в обществе, со стороны коллег из Сената направляются главе и членам Правительства. Однако предоставляемые на них ответы зачастую являются неконкретными и неоднозначными. Считаю, что необходимо прекратить предоставление ответов на депутатские запросы в формате отписки. Все темы, обозначенные в депзапросах, должны быть всестороннее изучены, а ответы на них должны быть предоставлены в срок и в полном объеме», - сказал он.

Также Мурат Бактиярулы коснулся и проблем в сфере написания проектов законов, которые порой приходят из Правительства в Парламент «сырыми», а также сенатор предложил Правительству активнее и чаще готовить законопроекты на государственном языке.