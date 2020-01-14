Новые подходы АСП направлены на обеспечение прозрачности и справедливости - Сауле Нургожина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла пресс-конференция по вопросам реализации нового подхода к оказанию адресной социальной помощи. Руководитель управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Сауле Нургожина подробно рассказала о новом формате оказания АСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Адресная социальная помощь будет назначаться ежеквартально. Критерии остаются на уровне 2019 года - как и ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом семьи и 70% от прожиточного минимума у каждого члена семьи. АСП будет назначаться с месяца обращения, вне зависимости от дня подачи заявления. То есть, к примеру, если заявление поступило 15 января или в последующие дни месяца, то выплата будет назначаться с января», - сказала Сауле Нургожина на пресс-конференции.

Всем заявителям необходимо иметь постоянную прописку или временную прописку по месту жительства не менее 6 месяцев. Для назначения АСП необходимо подать заявление и предоставить удостоверение личности.

В столице прием документов ведется в Центре института поддержки семьи «Жанұя», в Центре занятости населения, а также в акиматах районов Алматы, Байконур, Есиль, Сарыарка.

«Квалифицированные специалисты ежедневно оказывают консультации по новому формату адресной социальной помощи. Измененный механизм АСП направлен на обеспечение прозрачности, справедливости, а также повышения мотивации к труду», - отметила Сауле Нургожина.

Семьям, имеющим трудоспособных членов, будут предложены активные меры содействия занятости.

«Палата предпринимателей совместно с центром занятости населения подготовила рабочие места для пожелания соискателей: работа на дому, работа на неполный рабочий день. На сегодняшний день у работодателей имеется 476 вакансий с гибким графиком. Также программой запланировано охватить малообеспеченных граждан трудоустройством на постоянные и временные рабочие места. Одновременно в госпрограмму «Еңбек» внесены изменения в части предоставления льготного микрокредитования и грантов для получения АСП», - добавила руководитель управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана.