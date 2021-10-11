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    15:00, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новые почтовые марки посвящены 30-летию Независимости РК и 50-летию образования ОАЭ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почтовые службы Казахстана и ОАЭ совместно выпустили марки на тему «30 лет Независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казпочта».

    Марки серии «Памятные и юбилейные даты» тиражом 20 тысяч штук уже введены в обращение. Увидеть и купить их можно в любом почтовой отделении Казахстана.

    Выпуск состоит из двух марок в виде сцепки. Каждая почтовая марка размером 28 х 40 мм и номиналом 550 тенге. При создании марок применены элементы защиты ультрафиолетовой краской, лакирование и тиснение золотой фольгой. Автор дизайна марки Фераз Дваги (ОАЭ), дизайнер- Інкәрім-ай Оңғарбай (Казахстан).

    АО «Казпочта» и Emirates Post уже имеют опыт плодотворной совместной работы. В 2015 году национальные почтовые службы выпустили совместную почтовую марку, посвященную развитию взаимоотношений Казахстана и ОАЭ.

    Всего в текущем году АО «Казпочта» выпустит более 13 млн почтовых марок на разные темы из серий «Памятные и юбилейные даты», «Космос» и «Фауна».


    Теги:
    30 лет Независимости Астана Общество
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