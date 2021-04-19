Новые платные парковки появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новые платные парковки появятся на нескольких улицах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 29 апреля приступают к работе новые участки платных парковок: по улице Молдагалиева между улицей Акан серы и улицей Стасова. По улице Станкевича между улицей Чернышевского и улицей Аймауытова. По улице Чернышевского между улицей Акан Серы и улицей Станкевича», - сообщили в компании Aparking.

Количество парковочных мест – 164, количество мест для инвалидов – 8. Новые платные участки станут продолжением действующей платной улицы по Станкевича от улицы Чернышевского до улицы Шолохова.

«Улицы Молдагалиева, Станкевича и Чернышевского находятся в экономически активном районе. Здесь располагаются торговые центры, государственные учреждения и рынки. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платным. Основная цель – в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест», - объяснили появление платных парковок в компании.