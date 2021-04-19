РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Новые платные парковки появятся в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новые платные парковки появятся на нескольких улицах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 29 апреля приступают к работе новые участки платных парковок: по улице Молдагалиева между улицей Акан серы и улицей Стасова. По улице Станкевича между улицей Чернышевского и улицей Аймауытова. По улице Чернышевского между улицей Акан Серы и улицей Станкевича», - сообщили в компании Aparking.

    Количество парковочных мест – 164, количество мест для инвалидов – 8. Новые платные участки станут продолжением действующей платной улицы по Станкевича от улицы Чернышевского до улицы Шолохова.

    «Улицы Молдагалиева, Станкевича и Чернышевского находятся в экономически активном районе. Здесь располагаются торговые центры, государственные учреждения и рынки. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платным. Основная цель – в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест», - объяснили появление платных парковок в компании.


    Теги:
    Транспорт Инфраструктурные проекты Общество Алматы Благоустройство
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!