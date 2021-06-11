Новые перспективы казахстанско-европейского сотрудничества обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Представитель Казахстана при ЕС, посол Маргулан Баймухан встретился с руководителем ведущего вуза по подготовке специалистов в области европейских исследований, ректором «Колледжа Европы», бывшим Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и Вице-Президентом Европейской комиссии, Федерикой Могерини с целью обсуждения вопросов казахстанско-европейского сотрудничества, включая сферу подготовки специалистов в области европейских отношений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По мнению Ф. Могерини, Казахстан и ЕС смогли выстроить доверительный диалог, питаемый обоюдным интересом к построению взаимовыгодного партнерства.

Вклад Ф. Могерини в развитие этих отношений был особым. В качестве главы европейского внешнеполитического ведомства, она участвовала в обсуждении и подписании Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Европейским Союзом, которое стало первым подобным соглашением в регионе. Сегодня СРПС вывело сотрудничество между Казахстаном и ЕС на новый уровень и представляет всеобъемлющие рамки, в которых реализуются двусторонние отношения.

В 2019 году принята стратегия Европейского союза по Центральной Азии, которая вывела на новый уровень отношения между ЕС и странами центральноазиатского региона.

В ходе встречи обсуждены проводимые политические и экономические реформы в Казахстане, особенности процесса вакцинации в ЕС и РК, производство и использование казахстанской вакцины QazVac.

Особый акцент был сделан на вопросе продвижения антиядерного движения и новой международной инициативе – создании Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия. Как действующий сопредседатель Группы высокого уровня ООН и бывший парламентарий, который активно занимался вопросами ядерного нераспространения, Ф. Могерини выразила интерес к инициативе и поделилась своим опытом в данном направлении.

Стороны договорились детально изучить возможность установления предметного сотрудничества и реализации образовательных проектов между казахстанскими ВУЗами, экспертным сообществом и «Колледжом Европы».

Справочно: «Колледж Европы» – респектабельное высшее учебное заведение, которое готовит магистров в области европейских отношений, открыт в 1948 году в Брюгге (Бельгия). В вузе обучаются студенты из более 50 стран. Традиционно, студенты специализируются на европейском праве, европейских экономических и политических исследованиях. «Колледж Европы» известен как основной центр подготовки будущих сотрудников европейских институтов и является «кузницей» представителей политических элит стран Европы и других регионов мира.