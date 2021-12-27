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Новые парки отдыха появятся в Аягозе

27 Декабря 2021 19:30
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Новые парки отдыха появятся в Аягозе

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Большое внимание в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области уделяют благоустройству. Подробно об этом рассказал аким района Сеилбек Искаков в ходе пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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По его словам, в этом году в районе было построено 28 детских площадок, обустроено три мини-футбольных поля, три площадки стритворкаут, семь детских игровых площадок.

Помимо этого, проведены работы по благоустройству дворов многоэтажных жилых домов. В районном центре установлены 133 новые опоры освещения общей протяженностью 4 км, а в других 11 сельских округах 388 опор освещения.

«В следующем году планируем построить новые парки отдыха в Аягозе, а также детские игровые площадки, продолжим работу по благоустройству дворов жилых домов», – сообщил Сеилбек Искаков.


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#Восточно-Казахстанская область  
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