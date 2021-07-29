Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Карагандинской области. Согласно данному документу, смогут продолжить свою деятельность только объекты, участвующие в программе «Ashyq» Однако, в выходные дни и при наличии «Ashyq» не будут работать большинство из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дополнительные ограничительные меры будут реализованы со 2 августа 2021 года. А именно, приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в программе «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
Вне «Ashyq» допускаются строительные работы, работа промышленных предприятий, бизнес-центров с отдельными видами деятельности.
Лидерам проекта Ashyq будет увеличен режим работы до 22.00 часов, а субъекты бизнеса, нарушившие режим Ashyq, будут исключены сроком на 1 месяц, без предупреждения.
При использовании приложения «Ashyq» разрешено работать с 10.00 до 20.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни (суббота и воскресенье) следующим объектам:
- бани, сауны, спа-центры, бассейны, фитнес-клубы, фитнес-центры, включая йога-центры, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры;
- ТРЦ, торговые дома, торговые сети по реализации не продовольственных товаров, оптово-распределительные центры, торгово-фермерские центры (независимо от размещения на данных объектах пунктов вакцинации), за исключением расположенных внутри аптек, супермаркетов и продовольственных павильонов;
- непродуктовые магазины (отдельно стоящие) площадью от 1000 кв.м до 2000 кв.м.
При этом цирки, бильярдные, боулинги работают при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 20.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни (суббота и воскресенье), а в компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы, допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше.
Деятельность спорткомплексов и спортивных организаций без «Ashyq» запрещена, при использовании программы «Ashyq» разрешено работать с 10.00 до 20.00 часов, а при условии 100-процентной вакцинации всех сотрудников и спортсменов, получивших полный курс, разрешено работать до 22.00.
При этом объектам общественного питания (в помещении), в том числе по типу ресторана, кафе и кофейни, а также летним площадкам, стрит-фудам (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск и т.д.), фуд-кортам разрешается работать только на вынос и доставку еды без «Ashyq», а при использовании«Ashyq» разрешено работать с 10.00 до 20.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни.
Кроме этого, банки, отделения АО «Казпочта», ЦОНы без «Ashyq» работают только в онлайн-формате, при использовании«Ashyq» разрешено работать с 9.00.часов до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные дни.
Деятельность крытых и открытых рынков (продуктовые, не продуктовые) запрещена, при использовании «Ashyq» разрешено работать с 9.00 до 17.00 часов с приостановлением деятельности в выходные дни.
По прежнему находятся под запретам межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, а также:
- работа не продуктовых магазинов (отдельно стоящие) площадью 2000 и более кв.м.,
- ночных и игровых клубов,
- аквапарков, в том числе расположенные в них бассейны,
- пляжи, в том числе несанкционированные,
- аттракционы, в том числе на открытом воздухе,
- выставки, в том числе на открытом воздухе,
- проведение спортивных мероприятий со зрителями, культурно-массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе (за исключением онлайн-формата),
- проведение зрелищных, массовых, торжественных, семейных, памятных мероприятий, в том числе конференции, форумы, семинары, круглые столы и т.д.
Также движение внутригородских регулярных маршрутных автобусов, микроавтобусов приостановлено в выходные дни.
Постановление вступает в силу с 00.00 часов 2 августа текущего года.
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