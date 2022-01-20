Новые ограничения из-за резкого роста заболеваний коронавирусом введены в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Антирекорд по суточному приросту заболеваний коронавирусной инфекцией зафиксирован в Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние шесть дней коронавирусом заразились 157 человек, что является абсолютным антирекордом за весь период пандемии на территории Байконура. По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 19 января 2022 года зарегистрировано 3182 случаев заболеваний, когда как на 14 января 2022 года эта цифра составляла 3025 человек.

На сегодня в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 находятся 25 байконурцев. К счастью, за прошедшие шесть дней, при огромном количестве заболевших, нет летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 144 человека.

Вопрос текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в Байконуре был обсужден на заседании оперативного штаба, который обсудил состояние работы по оказанию медицинской помощи жителям Байконура, дальнейшего прогноза развития эпидемии, организации жизнедеятельности города, организации работы школ и детских дошкольных организаций.

В соответствии с решениями оперативного штаба и предложениями главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур», глава администрации Константин Бусыгин своим постановлением продлил режим ограничительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции на территории города до 30 января 2022 года.

Новым постановлением главы администрации запрещается проведение массовых семейных, памятных и корпоративных мероприятий предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания. Работа предприятий, оказывающих услуги общественного питания, ограничена по времени с 9 до 22 часов, при этом заполняемость помещений, должна составлять не более 50% от общего количества посадочных мест.

При этом организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги общественного питания, будет предоставлена льгота по оплате субарендной платы в размере 50 % от суммы субаренды, начисленной с 10 января 2022 года до окончания периода ограничений.

Приостанавливается деятельность кинотеатров и киноконцертных залов, независимо от форм собственности, организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих образовательные услуги, детских игровых комнат (площадок), детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. На время действия ограничений указанные организации освобождаются от оплаты субарендных платежей по договорам субаренды организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

В документе прописаны новые требования для работы всех предприятий и организаций, оказывающих услуги населению.

В соответствии с новым постановлением, все общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, организации начального, дополнительного и высшего образования, функционирующие на территории города Байконура, продолжат образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Деятельность дошкольных образовательных организаций будет осуществляться в режиме функционирования «Дежурные группы».

На территории города Байконура сохраняется «комендантский час» в связи с продлением режима повышенной террористической опасности. Сохраняется ограничение на нахождение в общественных местах и перемещение граждан по территории города с 23 часов вечера до 6 часов утра следующего дня. Проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт (КПП) № 3 ограничивается с 21 часа до 8 часов, КПП № 1, № 5, № 6 с 23 часов до 6 часов, за исключением спецавтотранспорта предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб города.

Оперативный штаб города в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией рекомендует байконурцам неукоснительно выполнять санитарно-эпидемиологические требования, а гражданам в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам, а также гражданам, имеющим хронические заболевания сердечнососудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания, соблюдать домашний режим самоизояции.