Новые ограничения из-за коронавируса введены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного санитарного врача Актюбинской области, с 16 января вводятся новые ограничения и запреты на деятельность ряда предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, запрещается, независимо от участия в проекте Ashyq:

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность концертных залов, театров, филармоний;

- деятельность ночных клубов;

- проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение - до 10 привитых человек).

Запрещается проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Для всех объектов-участников проекта Ashyq, согласно приложению 2 к постановлению, утверждается режим работы до полуночи, лидерам проекта Ashyq - до 02.00 часов.

В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3 к постановлению, разрешена работа в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР=теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.



