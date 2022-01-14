+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые ограничения из-за коронавируса введены в Актюбинской области

14 Января 2022 22:47
Поделиться:
Новые ограничения из-за коронавируса введены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного санитарного врача Актюбинской области, с 16 января вводятся новые ограничения и запреты на деятельность ряда предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что нужно знать о штамме Omicron
Доступна ли вакцина Pfizer для казахстанцев Регионы стремительно переходят в «красную» зону - Айжан Есмагамбетова Новое постановление подписал главный санврач СКО

Согласно постановлению, запрещается, независимо от участия в проекте Ashyq:

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность концертных залов, театров, филармоний;

- деятельность ночных клубов;

- проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение - до 10 привитых человек).

Запрещается проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Для всех объектов-участников проекта Ashyq, согласно приложению 2 к постановлению, утверждается режим работы до полуночи, лидерам проекта Ashyq - до 02.00 часов.

В субботние и воскресные дни допускается работа объектов при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3 к постановлению, разрешена работа в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР=теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Что нужно знать о штамме Omicron
Доступна ли вакцина Pfizer для казахстанцев
Регионы стремительно переходят в «красную» зону - Айжан Есмагамбетова
Новое постановление подписал главный санврач СКО
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
3 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
4 Таксист помог вычислить мародера в Алматы
5 В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
6 Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Читайте также
Главный санврач Акмолинской области обратилась к предпринимателя региона
Новое постановление главного санврача вышло в Акмолинской области
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Таксист помог вычислить мародера в Алматы
В каком городе Карагандинской области ещё не отменили «желтый» уровень террористической опасности
Два мародера с элитными вещами и оружием задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив