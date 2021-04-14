Новые офисы «Adaldyq alańy» открыли при подразделениях полиции в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК продолжает реализацию проекта «Adaldyq alańy» во всех территориальных подразделениях полиции, который позволит сократить уровень бытовой коррупции и повысить доверие граждан к органам внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

О проекте «Adaldyq alańy» и в целом о реализации Дорожной карты по модернизации ОВД рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Акмолинской области.

В мероприятии, прошедшем под председательством главы региона Ермека Маржикпаева, также приняли участие первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов и начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов.

«Сегодня приоритетом для полиции являются открытость и прозрачность, высокая антикоррупционная культура и общественный контроль, а проект «Adaldyq alańy» станет связующим мостом между полицией и общественностью», - отметил А. Калайчиди.

Участники встречи посетили два новых фронт-офиса «Adaldyq alańy», открытых сегодня в городе Кокшетау и поселке Зеренда.

Этот проект станет одной из основных офлайн-платформ для коммуникаций с населением. В приемных созданы комфортные условия для граждан, подключено современное оборудование, есть доступ к беспроводной сети интернет. Установлен стенд с полной информацией о записи и графике приёма граждан руководством МВД, телефонах доверия, образцами заполнения форм заявлений и других документов. Во фронт-офисе постоянно дежурят сотрудники, которые консультируют и помогают гражданам в решении широкого круга вопросов.

Здесь же граждане могут подать заявление или записаться на личный прием к начальнику департамента полиции и его заместителям, а в случае если в заявлениях и обращениях усматриваются признаки состава преступления, то сотрудники полиции внесут данное сообщение в Единый реестр досудебных расследований.

В Акмолинской области проектные офисы «Adaldyq alańy» расположены на территории административных зданий областного департамента полиции и в 17 городских и районных подразделениях. Кроме того, запланировано их строительство в Аршалынском и Коргалжинском районах.

Представители МВД также посетили Центр оперативного управления, участковый пункт и стационарный пост полиции «Модуль-1» в городе Кокшетау, Зерендинский районный отдел полиции, где ознакомились с работой акмолинских полицейских по реагированию на обращения граждан, обеспечению охраны правопорядка, безопасности жителей и защиты их конституционных прав.