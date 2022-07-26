26 Июля 2022 14:10

Новые общественные пространства появились в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проинформировал о строительстве в городе новых общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о продолжении масштабных работ по благоустройству дворовых и общественных пространств.

К примеру, в этом году открыли еще один пешеходный променад по ул. Бараева, амфитеатр возле Дворца мира и согласия, сквер Дружбы в некогда бесхозном парке Жеруйык-2 (совместно с членами АНК), сквер учителя, благоустроили городскую площадь, известный всем на правом берегу район «Встреча» и др.

«Общественные пространства стали своего рода визитными карточками столицы - точками притяжения для горожан и гостей города. Работы по благоустройству ведутся во всех районах, в том числе в жилых массивах», - отметил он.

Только в жилых массивах за последние годы благоустроили 311 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Всего же по городу благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств. Работы по благоустройству ведутся по поручению Главы государства в рамках мастер-план «Нур-Султан - комфортный город».

Ранее благоустроили подмостовые пространства, открыли тематические скверы в честь спасателей, медицинских работников, колизей уличного спорта, бульвар «Театральный», улицу выходного дня «Demalys Promenade» и др. Все они позволили создать комфортные места для отдыха жителей и гостей города, стимулировать пешеходную активность.

«В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдёт занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, площадки для детей, арочные качели, сцены для творческих выступлений и др.», - сообщил аким столицы.

















Фото: Александр Куприенко