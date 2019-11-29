Новые объекты здравоохранения открывают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Медицина в Карагандинской области - одна из сфер, куда активно вкладывают свои деньги предприниматели. С начала этого года приток инвестиций составил 1 млрд 736 миллионов тенге. Как следствие - в самом большом регионе страны открываются новые объекты здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

Так, например, сегодня в шаговой доступности сразу в двух городах - Караганде и Сатпаеве - открыли Центр семейного здоровья и гемодиализный центр. Эти два объекта построены в рамках проекта ГЧП.

«Наша поликлиника была очень загружена. Всего было прикреплено 82 тысячи человек. Пациентам приходилось долго ждать приёма врача, люди высказывали недовольство. Чтобы решить эту проблему, мы открыли филиал. К нему уже прикрепились 25 тысяч человек из нашей поликлиники. Это удобно и для самих пациентов, так как им больше не нужно сидеть в очередях, и для врачей, нагрузка которых уменьшилась», - рассказывает директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» Сания Буранкулова.





Новый Центр семейного здоровья оснащён современным оборудованием: аппаратом УЗИ, ФГДС, портативными электрокардиографами и дефибрилляторами нового поколения. Есть специальное отделение с отдельным входом для обслуживания беременных и детей. Кроме этого, в здании расположен дневной стационар на 20 коек. Внедрена и цифровизация. У дверей каждого кабинета есть таблички с QR-кодами. Они позволяют пациентам найти расписание приёма конкретного специалиста и записаться на консультацию в режиме онлайн с помощью смартфона.





В здании работает Центр охраны матери и ребёнка с отдельным входом. Здесь будут принимать беременных и детей.

А гемодиализный центр в Сатпаеве открыли на базе Центральной городской больницы №1. Его открытия ждали давно. Раньше пациентам приходилось ездить в гемодиализный центр в Жезказган.

«Открытие гемодиализного центра - это очень значимый и востребованный для города Сатпаева проект в рамках государственно-частного партнёрства. Его с нетерпением ждали 35 пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. В центре есть всё необходимое оборудование», - рассказал аким города Аскар Идрисов.





Всего в Карагандинской области только в этом году в рамках ГЧП открыли четыре новых поликлиники, два консультативно-диагностических центра и кардиореабилитационный центр. Планы на 2020 год - открыть две поликлиники и начать строить ещё одну. Все медицинские объекты находятся в густонаселённых частях городов.







