Новые объекты вошли в спецпроект «Сакральная география Казахстана» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Тремя новыми памятными местами пополнился список общенациональных и региональных объектов Акмолинской области в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» программы «Рухани жаңғыру». Об этом рассказал в ходе брифинга директор КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Берик Сапанов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Статус объекта общенационального значения получило захоронение «Тоғыз әулие», находящееся в Астраханском районе.

«Здесь, в 150 километрах от города Нур-Султана, обрели вечный покой более 30 паломников, и те, кто неоднократно совершал хадж в святые места для мусульман. Среди них – такие неизвестные до сегодняшнего дня потомкам имена, как Ибрагим қажы Жайыкбай и Шонтыбай хазрет, а также Жанбатыр хазрет, Кутан хазрет, Алдажар хазрет, Жантас хазрет, Альта хазрет, Муса Хазрет и другие», - сообщил Берик Сапанов.









Директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия также подробно остановился на двух объектах, имеющих региональное значение.

«Место захоронения Ангал батыра на территории одноименного аула (район Биржан сал) и мазар Кабыл батыра (Жаркаинский район) связаны с памятью о храбрых воинах, участниках национально-освободительного восстания под руководством последнего казахского хана Кенесары Касымулы в XIX веке. Когда Ангал, один из батыров, проявивших героизм в битве за крепости Караоткель и Аягоз, был уже старым, к нему специально приезжали, чтобы получить благословение. Кабыл Бостанов вскоре после восстания был волостным управителем, жил в ауле Далабай нынешнего Жаркаинского района, а также проживал в одном из аулов рядом с городом Кокшетау», - подчеркнул спикер.





Всего же в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» программы «Рухани жаңғыру» на территории Акмолинской области насчитывается 11 общенациональных и 35 региональных сакральных объектов.



