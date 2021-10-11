Новые объекты, концерты, ярмарки - как таразцы отметили День города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Открытием новых социальных объектов, скверов, красочными концертами отметили жители Тараза свой традиционный День города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всю минувшую неделю в Таразе проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В центральной библиотеке имени Абая состоялась акция «Подари книгу», в ходе которой представители интеллигенции, общественные деятели дарили читателям книги со своими произведениями. В парке имени Турара Рыскулова прошли конкурсы «Ұмыт болған оюлар», «Құракшылар әлемі». В родильном отделении городской многопрофильной больницы поздравили мам и пап новорожденных, вручив свидетельства о рождении детей, появившихся на свет в День города.

Спартакиада среди работников государственных учреждений по пяти видам спорта прошла во Дворце спорта «Тараз-Арена».

В актовом зале акимата города Тараза состоялась торжественная церемония награждения заслуженных людей, ветеранов труда, внесших вклад в развитие областного центра. Аким города Ержан Жилкибаев поздравил граждан, работающих в разных сферах, вручил им благодарственные письма и ценные подарки.

В числе горожан, отмеченных наградами – сотрудники служб ЧС, работники сфер образования, здравоохранения, рабочие, спортсмены.

Это прапорщик гражданской защиты сотрудник-водитель пожарных автомобилей СПЧ №4 Закир Хадыходжаев, бронзовый призер Паралимпиады в Токио Нурдаулет Жумагали, рабочий участка по поддержанию чистоты дороги ТОО «Жасыл Ел-Тараз» Джумабек Сагиндыков, слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей «Таразтрансэнерго» Жамбылбек Шыныбеков, электромонтер оперативно-выездной группы ТГЭС Саттыбек Нурлыкулов.

Это экскаваторщик участка эксплуатации и ремонта ГКП «Жамбыл Су» Секер Туртаев, учитель школы-гимназии №5 имени Жамбыла Сандугаш Нуртаева, инженер ТОО «Тараз Исмер» Женис Дуйсембаев, врач общей практики городской поликлиники №5 Ерлан Молдабеков.

В честь Дня города в Таразе открылся целый ряд объектов.

45 семей таразцев получили ключи от квартир в 45-квартирном 5-этажном доме, возведенном по программе «Нурлы жер» в строящемся 15 микрорайоне областного центра. Ключи от квартир вручили детям-сиротам, инвалидам, неполным и малообеспеченным семьям, а также другим социально уязвимым категориям граждан. Новоселов поздравил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, отметив, что в нашей стране особое внимание уделяется решению проблемы доступного жилья.

«Это одно из приоритетных направлений внутренней политики. Благодаря госпрограммам тысячи семей в нашей области обеспечены жильем. В этом году планируется построить 50 многоквартирных домов, из них 32 дома сданы в эксплуатацию. В нашей области в целях эффективного решения вопросов обеспечения жильем жителей активно реализуется проект «Асарлатып үй салу». До конца года силами неравнодушных жамбылцев будет построено 138 домов, 15 из них - в Таразе. Пусть ваши дома наполнятся радостью!», – поздравил новоселов аким области Бердибек Сапарбаев.

Ко Дню города в рамках проекта «Таразға тарту» торжественно презентовали горожанам два сквера и аллею «Білім» в парке «Победы».

«Благодаря проекту «Таразға тарту» изменяется облик областного центра, и это радует жителей нашего города, - сказал на открытии аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. - В рамках проекта за счет спонсорской помощи были благоустроены скверы, парки и игровые площадки города. На сегодняшний день из 42 запланированных объектов, 39 передано в эксплуатацию, строительство трех объектов еще продолжается. Ожидается, что до конца года завершат работы по реконструкции берегов каналов «Ушбулак» и «Карасу-3». Уже скоро жители областного центра будут прогуливаться по обновленным паркам, а дети играть на технологичных детских площадках. Поэтому я очень надеюсь на будущее этого проекта».

В рамках празднования Дня города в жилом массиве «Арай-2» состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки. Универсальный спортивный и игровой комплекс построен для желающих вести здоровый образ жизни и предназначен для всех возрастов. Проект осуществлен Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» АО «Самрук-Казына» в рамках программы «Менің Елім». На 1 700 квадратных метрах новой спортивной площадки расположились мини-футбольное поле с искусственным покрытием, уличные тренажеры и качели, детская игровая площадка.

По проекту «Таразға тарту» при поддержке благотворительного фонда «Сәби» по улице С. Сейфуллина открылась детская игровая площадка общей площадью 1 500 кв. метров и стоимостью 200 млн. тенге. Игровой детский комплекс оснащен гимнастическими, спортивными и игровыми сооружениями, аттракционами, качелями, каруселями и горками. Для детей с особыми потребностями установлены специальные игровые комплексы и резиновое покрытие, обеспечивающее травмобезопасность по всей территории объекта.

Отметим, что в этом году в областном центре по проекту «Таразға тарту» введено в эксплуатацию 14 спортивных площадок.

В рамках проведения Дня города в историко-культурном комплексе «Древний Тараз» прошли Дни районов, где была представлена экспозиция произведений декоративно-прикладного творчества, состоялись концерты художественной самодеятельности и спортивные состязания, была организована ярмарка сельхозпродукции фермерских хозяйств.

Красочное шоу в историко-культурном комплексе «Древний Тараз» собрало множество жителей и гостей города. В праздничной концертной программе приняли участие казахстанские и жамбылские звезды эстрады.

Поздравляя жителей города с праздником, аким города Ержан Жилкибаев отметил, что Тараз – это древний город, один из значимых центров Великого Шелкового пути, этот город в пору своего расцвета являлся центром науки, образования, культуры, искусств.

«Традиционный праздник День города в этом году совпал с 30-летием нашей Независимости. Город Тараз развивался вместе с нашей суверенной страной. Сегодня строятся новые микрорайоны, возводятся красивые здания, сооружается современная инфраструктура. Вы являетесь свидетелем добрых дел в городе. Сегодня мы делаем ставку на инновационное развитие областного центра. И постараемся, чтобы к каждому новому Дню города Тараз приобретал новые черты, открывал новые объекты архитектуры, культуры, спорта, образования, обрастал новыми жилыми массивами, развивал свои транспортные артерии. Всё это мы делаем ради наших будущих поколений. Тараз должен стать современным красивым зеленым городом, сохранившим свой исторический облик древнего торгового центра на Великом Шелковом пути», - резюмировал аким города Тараза Ержан Жилкибаев.