Новые объекты и бесплатные секции: как привлекают карагандинцев в спорт

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области более 450 тысяч человек занимаются спортом. В регионе создают для этого все условия: строят спортплощадки и ФОКи в шаговой доступности, открывают бесплатные секции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Увеличивается количество инструкторов по спорту для работы с сельчанами. Только в одном Бухар-Жырауском районе сейчас работают 22 инструктора. Были открыты секции по борьбе, боксу, футболу, хоккею, настольному теннису и другим видам спорта.

Во время встречи с общественностью региона Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уделять особое внимание развитию спортивной инфраструктуры и массовому спорту. По его словам, в областном центре, малых городах, районах и сёлах нужно создать благоприятные условия для занятия спортом.

По государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» в регионе одновременно строят ФОКи в разных районах: в Егиндыбулаке Каркаралинского района, в Топаре Абайского района, в Ботакаре и посёлке имени Г. Мустафина в Бухар-Жырауском районе. В селе Шахтёрское Нуринского района возводят крытый хоккейный корт. Новый спортобъект с бассейном появился в Шахтинске.

В регионе акцент делается на охвате массовым спортом жителей сёл и отдалённых районов. К примеру, за 30 лет занимающихся спортом в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области увеличилось на 120 % и составляет более 35,5 % от 53 738 человек, проживающих в районе.

– В этом году установили четыре многофункциональных хоккейных корта, 10 мини-футбольных площадок, баскетбольную и площадку для стрит-воркаута. Почти во всех населённых пунктах района есть подобные сооружения, – рассказал руководитель Отдела физической культуры и спорта Бухар-Жырауского района Олег Цыганков.

По программе подушевого финансирования государственного спортивного заказа больше 10 тысяч человек занимаются 26 видами спорта.

– В этом году в селе Кокпекты, где я живу, открылась секция настольного тенниса. Я сразу пошла заниматься. Мне нравится тренер. Мы участвуем в разных соревнованиях, занимаем призовые места, – говорит пятиклассница Дарина Жолдасбаева.

Условия для спорта стараются создавать и для особенных детей. Карагандинская область одной из первых в республике внедрила спортивный проект для детей с аутизмом. По госзаказу больше 100 особенных детей занимаются тхэквондо и шахматами. Функционирует школа по инвалидному спорту, которую посещают 450 человек с ограниченными возможностями. Строятся новые спортивные площадки с учётом инклюзии, адаптируются действующие.