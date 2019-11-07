Новые нормы специального налогового режима для МСБ вступают в силу с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года вступают в силу новые нормы по применению специального налогового режима для субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом на брифинге в СЦК сообщила руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета государственных доходов Гульмира Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года вступают в силу отложенные нормы, с 2018 года эти нормы были отложены, по применению специального налогового режима для субъектов малого бизнеса на основе патента. Дело в том, что у налогоплательщиков, которые применяют такой режим, есть ограничения по предельному размеру дохода. Такие предприниматели не могут использовать труд наемных работников, есть действующее ограничение по видам деятельности», - пояснила Гульмира Смагулова.

По ее словам, сейчас не вправе применять такой режим налогообложения те налогоплательщики, которые осуществляют недропользование, производство подакцизной продукции, реализацию нефтепродуктов и ряд других видов деятельности.

«Этот перечень сейчас составляет 12 видов деятельности. Норма, которая вступает с 1 января 2020 года, вводит обратное – вводится перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики вправе применять специальный налоговый режим на основе патента. Таких видов деятельности теперь будет 32. Например, это переводческое дело, это репетиторы, таксисты, перевозчики грузов и т.д.», - добавила Гульмира Смагулова.

Было отмечено, что это делается для того, чтобы вывести предпринимателей «из тени».