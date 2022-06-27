27 Июня 2022 17:08

Новые назначения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылском областном акимате кадровые перестановки, назначены акимы Жуалынского и Рыскуловского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом Жуалынского района распоряжением акима Жамбылской области акимом Жуалынского района назначен Муртаза Жалгас Алижанович.

Представляя активу Жуалынского района нового руководителя, глава региона Нуржан Нуржигитов пожелал ему успехов в работе и дал ряд поручений по повышению социально-экономических показателей, привлечению инвестиций, реализации новых проектов, созданию рабочих мест, развитию предпринимательства, сельского хозяйства и других отраслей экономики и социальной сферы.

Кроме того, поручено провести системную работу по повышению доходов населения, укреплению обратной связи с жителями, оперативному решению актуальных вопросов, обеспечению общественно-политической стабильности.

В свою очередь, Жалгас Муртаза отметил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие.

34-летний Жалгас Муртаза уроженец Жуалынского района Жамбылской области.

Высшее образование получил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по специальности «государственное и местное управление», а также в Таразском региональном университете имени М.-Х. Дулати по специальности «производство строительных материалов, изделий и конструкций».

Трудовую деятельность начал в 2010 году экспертом в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В разные годы работал экспертом, главным экспертом департамента финансовой работы и бюджетного планирования Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главным инспектором в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Жамбылского района, руководителем отдела регионального контроля и организационно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области.

С апреля 2021 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления туризма акимата Жамбылской области.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом Рыскуловского района распоряжением акима Жамбылской области акимом Рыскуловского района назначен Есиркепов Ернар Серикалиевич.

Активу района нового акима также представил глава области Нуржан Нуржигитов. Он пожелал успехов в работе и поручил использовать высокий потенциал этого района, развивать экономику, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, развивать предпринимательство, сельское хозяйство. Новый аким получил задание проводить системную работу по повышению доходов населения, укреплению обратной связи с жителями, обеспечению общественной стабильности.

41-летний Ернар Есиркепов является уроженцем Рыскуловского района Жамбылской области. В 2003 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «экономика и менеджмент на предприятиях АПК».

Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом отдела организационно-кадровой и контрольной работы аппарата акима Рыскуловского района. В разные годы работал главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования, отдела предпринимательства акимата района.

Затем возглавлял отдел организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области, руководителем отдела документации и контроля аппарата, заместителем руководителя управления инспекции труда акимата Жамбылской области – государственным инспектором труда.

С сентября 2021 года по сегодняшний день занимал должность руководителя управления инспекции труда акимата Жамбылской области – главного государственного инспектора труда.