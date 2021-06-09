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    16:51, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Новые назначения в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области новые руководители у хоккейного клуба «Кулагер» и Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», Петропавловскую ТЭЦ-2 возглавил 59-летний Ержан Конырбаев.

    Общий стаж работы – 41 год, в энергетике - 32 года. Прошел путь от начальника смены котельной, начальника топливно-транспортного цеха до исполнительного директора АО «АЕS УК ТЭЦ» (Усть-Каменогорская ТЭЦ).

    В разные годы работал генеральным директором ТОО «АЭС Соргинская ТЭЦ», техническим экспертом управляющей компании «Иртыш Пауэр энд Лайт» (АЕS Казахстан), заместителем акима по вопросам ЖКХ города Усть-Каменогорска.

    Имеет звания «Почетный энергетик РК», «Заслуженный энергетик КЭА»

    Новый руководитель у местного хоккейного клуба «Кулагер». По информации, размещенной на официальной странице клуба в социальной сети, возглавил его 57-летний латвийский хоккеист, хоккейный тренер Александр Белявский.

    В 2012—2014 годах — главный тренер белорусской команды Молодёжной хоккейной лиги «Динамо-Шинник».

    В 2014-2015 годах — главный тренер сборной Латвии.



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