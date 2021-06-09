Новые назначения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области новые руководители у хоккейного клуба «Кулагер» и Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», Петропавловскую ТЭЦ-2 возглавил 59-летний Ержан Конырбаев.

Общий стаж работы – 41 год, в энергетике - 32 года. Прошел путь от начальника смены котельной, начальника топливно-транспортного цеха до исполнительного директора АО «АЕS УК ТЭЦ» (Усть-Каменогорская ТЭЦ).

В разные годы работал генеральным директором ТОО «АЭС Соргинская ТЭЦ», техническим экспертом управляющей компании «Иртыш Пауэр энд Лайт» (АЕS Казахстан), заместителем акима по вопросам ЖКХ города Усть-Каменогорска.

Имеет звания «Почетный энергетик РК», «Заслуженный энергетик КЭА»

Новый руководитель у местного хоккейного клуба «Кулагер». По информации, размещенной на официальной странице клуба в социальной сети, возглавил его 57-летний латвийский хоккеист, хоккейный тренер Александр Белявский.

В 2012—2014 годах — главный тренер белорусской команды Молодёжной хоккейной лиги «Динамо-Шинник».

В 2014-2015 годах — главный тренер сборной Латвии.



