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Новые назначения в АП усилят роль Казахстана в международной политике – эксперт КИСИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кадровые решения Президента направлены на усиление роли Казахстана в международной политике. Так считает научный сотрудник отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Кымбат Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называет в своих выступлениях реализацию многовекторной стратегии ключевым приоритетом внешнеполитической деятельности государства. Благодаря многовекторной, сбалансированной и конструктивной внешней политике Казахстан зарекомендовал себя авторитетным участником миротворческих процессов. В связи с этим, создание нового Отдела внешней политики и международных связей в качестве структурного подразделения Администрации Президента РК представляется целесообразным. Работа Отдела призвана обеспечить реализацию внешнеполитического курса страны по стратегическим направлениям, в том числе усовершенствованию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями. В этом направлении упор делается, прежде всего, на упрочении всесторонних взаимовыгодных связей с ключевыми партнёрами Казахстана, в том числе Россией, Китаем, США, странами Центральной Азии и Европейского союза, а также укреплении эффективного многостороннего взаимодействия с авторитетными региональными и международными структурами, в том числе ЕАЭС, СНГ, СВМДА, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, ОИС, ССТГ, ООН», – сказала К.Нургалиева.
По ее словам, осуществление специализированной структурой деятельности по внесению предложений в приоритетных направлениях внешней политики, улучшению системы государственного управления и контролю за реализацией государственными органами внешней политики, имеет стратегическое значение для решения задач по эффективной многовекторной стратегии Казахстана. Таким образом, последовательно реализуются рациональные организационно-кадровые решения Главы государства, направленные на обеспечение реализации национальных интересов Казахстана на мировой арене и усиление роли страны в международной политике.
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